Учасники вакцинальної кампанії мають змогу виграти гроші та навіть автомобілі. Серед лотів – 1 мільйон злотих (це приблизно 273 000 доларів США).

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Призи за вакцинацію у Польщі:

Кожна двотисячна людина, яка бере участь у лотереї, гарантовано отримає 500 злотих,

Кожен тиждень розігруватимуть 2 призи по 50 тисяч злотих, а також фізичні подарунки, які як паливні чи страхові ваучери та електроскутери.

Кожного місяця на 2 вакцинованих отримуватимуть по 100 тисяч злотих.

У фіналі розіграшу двоє учасників виграють мільйон злотих та гібридний автомобіль.

Муніципалітетам теж запропонують змагатись за те, щоб отримати найвищі показники вакцинації. Перші 500 муніципалітетів, які досягнуть 75% вакцинації населення, отримають 100 000 злотих.

Кожен, хто скористався реєстрацією і з самого початку прийняв першу дозу, зможе брати участь в лотереї,

– йдеться в профілі кампанії "Szczepimy się" у твітері.

Чому у Польщі ввели таку лотерею

Інтерес до вакцинації у Польщі дуже впав. Якщо раніше ті громадяни, які хотіли пройти вакцинацію, активно шукали такий варіант, то нині група таких людей поступово вичерпується. Кількість нових зареєстрованих на щеплення користувачів значно нижча, ніж була на початку вакцинальної кампанії.

Нині в країні отримали першу дозу вакцини або ж зареєструвалися і мають призначену дату прийому 50% населення. Повністю імунізували 10% мешканців країни. Польський уряд обіцяє, що від 1 липня 2 дозу COVID-вакцини можна буде отримати у будь-який момент.