Нове дослідження вакцинації вагітних

У дослідженні взяли участь 30 жінок, які годують дітей, більшість із них медичні працівники. Вони отримали мРНК-вакцину проти COVID-19 у період із січня по квітень 2021 року.

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Жінки надали зразки грудного молока до вакцинації, через два – три тижні після першої дози вакцини та через три тижні після другої дози. Вони також здали зразки своєї крові, через 19 днів після першої дози та через 21 день після другої дози.

Зразки дитячого калу відбирали через 21 день після другої вакцинації матерів. В якості контролю для дослідження використовувалися зразки грудного молока до пандемії.

Антитіла передаються через грудне молоко

Зразки були перевірені на наявність антитіл до імуноглобуліну (Ig)A та IgG. У зразках грудного молока було виявлено чотири варіанти антитіл. Але їх знайшли не у всіх зразках калу дітей – лише у 33%.

Рівні антитіл корелювали з побічними ефектами вакцини, які відчувала матері. Якщо жінка мала реакцію на вакцину проти коронавірусу, рівень антитіл у калі дітей був вищим.

Раніше дослідники зі США провели експеримент і виявили, що шестимісячні немовлята, народжені в перший рік пандемії, набирають низькі оцінки за когнітивними та руховими навичками.