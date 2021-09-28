Вакцинованих "Супутником-V" не пускатимуть до США: причина

У Росії для імунізації населення визнають лише вітчизняні вакцини проти коронавірусу. Але країна може втратити можливість використовувати "Супутник-V" як дипломатичний інструмент.

Так, американські ЗМІ повідомляють, що США планують заборонити в'їзд для іноземців, які вакцинувалися проти COVID-19 російським препаратом "Супутник-V". І це правило стосуватиметься не лише росіян.

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"Супутник-V" використовують не тільки у Росії. Згідно з даними Глобального інноваційного центру охорони здоров'я при Університеті Дюка, загалом у світі було придбано 448 мільйонів доз "Супутник V". Переважно угоди здійснювалися урядами країн з низьким рівнем доходу.

Росія втратить можливість використовувати цю вакцину як дипломатичний інструмент,

– заявила професорка Університету Співдружності Вірджинії Джудіт Твіггі.

Чому у США хочуть заборонити в'їзд для вакцинованих "Супутником-V"

Згідно з новими вимогами, які остаточно повинні затвердити пізніше, охочі відвідати США повинні бути вакциновані препаратами, схваленими ВООЗ або Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Вакцини яких компаній підходять під ці вимоги:

Pfizer-BioNTech,

Moderna,

AstraZeneca,

Sinopharm,

Sinovac,

Johnson & Johnson.

Ні FDA, ні ВООЗ поки що не схвалили російський "Супутник-V". Такі ж обмеження можуть торкнутися і щеплених препаратом Covaxin виробництва індійської компанії Bharat Biotech.

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Чи схвалить ВООЗ "Супутник-V"

Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії, який розробив "Супутник-V", подавав заявку на схвалення ВООЗ. Організація довго вивчала наявну інформацію про препарат, але нещодавно припинила процес реєстрації. Річ у тім, що під час інспекції на одній з фабрик виявили невідповідність правилам "найкращої практики виробництва".

В організації повідомили, що повторну інспекцію проведуть лише після того, як російські виробники внесуть необхідні зміни до виробничого процесу і повідомлять про це ВООЗ.

Аби отримати схвалення з боку ВООЗ,: про безпеку вакцини; її ефективність; про місце виробництва, яке повинно відповідати встановленим стандартам.