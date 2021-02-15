Минулої осені традиційної вакцинації від грипу надавалося особливе значення через одночасну циркуляцію сезонної інфекції та коронавірусу. Американські вчені знайшли підтвердження того, що щеплення від грипу може потенційно захистити дітей від COVID-19.

Дослідники вивчили медичні карти 905 дітей, у яких був підтверджений COVID-19 з лютого по серпень минулого року, і розподілили їх на групи: безсимптомні носії, легкий, помірний і тяжкий перебіг захворювання.

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Щеплення проти грипу та пневмокока

Отримані дані вчені порівняли з інформацією про вакцинацію від грипу з вересня 2019 по квітень 2020 і від пневмокока протягом усього життя.

Виявилося, що щеплені від грипу діти частіше переносили інфекцію безсимптомно в порівнянні з однолітками, які не отримали вакцину. Більш того, у них рідше виявлялися симптоми інших респіраторних захворювань.

У дітей, які отримали вакцину від пневмокока, симптоми коронавірусу також проявлялися значно рідше в порівнянні з нещепленими пацієнтами. Разом з тим дослідники не побачили різниці в розвитку респіраторних симптомів між щепленими і нещепленими дітьми.

Чому щеплення проти інших хвороб захищає від коронавірусу

На думку вчених, причиною цього феномена може бути так зване вірусне втручання, коли розмноження однієї інфекції може придушуватися іншими вірусами. Воно може відбуватися навіть тоді, коли першим "загарбником" є неактивні (убитий) вірус, яка міститься у вакцині від грипу.

Оскільки діти теж беруть активну участь в поширенні вірусу, розуміння взаємозв'язку і співіснування інших вірусів з SARS-Cov-2 може допомогти виробити оптимальну стратегію вакцинації дітей,

– зазначили вчені.