Які зміни ухвалили
Відповідні зміни в Міністерстві охорони здоров'я 8 вересня внесли до наказу № 722 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)".
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Самоізоляція вакцинованим не потрібна: деталі
- Люди, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, або перехворіли впродовж останніх 6 місяців, не повинні самоізолюватися на 14 днів після контакту з підтвердженим чи ймовірним хворим на коронавірусну хворобу.
- Втім, за ними й надалі встановлюють медичне спостереження, і в разі появи симптомів вони повинні пройти експрес або ПЛР-тест.
- Якщо результат тесту виявиться позитивним, до них будуть застосовані аналогічні заходи, як до хворих на COVID-19.
Категорії людей, які повинні проходити обов'язкове тестування:
- медичні працівники, залучені до медичної допомоги та/або догляду за хворими на COVID-19;
- пацієнти, які потребують планової госпіталізації, та не мають ознак тяжкого гострого респіраторного синдрому та/або інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ);
- працівники лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими від пацієнтів, хворих на COVID-19;
- працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, у тому числі взятті зразків;
- решта медичних та фармацевтичних працівників;
- соціальні працівники;
- працівниками Національної поліції України, Служби безпеки Президента України, Управління державної охорони та інші особи, які контактують із Президентом України;
- працівники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України;
- працівники Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
- призовники та військовослужбовці;
- працівники закладів закритого типу;
- громадяни, які перетинають контрольні пункт в’їзду-виїзду;
- громадяни, які підлягають тестуванню в ході розслідування спалаху захворюваності.