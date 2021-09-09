Які зміни ухвалили

Відповідні зміни в Міністерстві охорони здоров'я 8 вересня внесли до наказу № 722 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)".

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Зверніть увагу! Стандарт надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 коригують майже щомісяця, відповідно до змін у рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, Центрів з контролю та профілактики захворювань США та Центру з профілактики та контролю захворювань ЄС.

Самоізоляція вакцинованим не потрібна: деталі

Люди, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, або перехворіли впродовж останніх 6 місяців, не повинні самоізолюватися на 14 днів після контакту з підтвердженим чи ймовірним хворим на коронавірусну хворобу.

Втім, за ними й надалі встановлюють медичне спостереження, і в разі появи симптомів вони повинні пройти експрес або ПЛР-тест.

Якщо результат тесту виявиться позитивним, до них будуть застосовані аналогічні заходи, як до хворих на COVID-19.

Крім того, МОЗ створило перелік груп, які повинні проходити регулярне попереднє обстеження на антиген до вірусу через швидкі тести чи методом ІФА.

Категорії людей, які повинні проходити обов'язкове тестування:

медичні працівники, залучені до медичної допомоги та/або догляду за хворими на COVID-19;

пацієнти, які потребують планової госпіталізації, та не мають ознак тяжкого гострого респіраторного синдрому та/або інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ);

працівники лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими від пацієнтів, хворих на COVID-19;

працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, у тому числі взятті зразків;

решта медичних та фармацевтичних працівників;

соціальні працівники;

працівниками Національної поліції України, Служби безпеки Президента України, Управління державної охорони та інші особи, які контактують із Президентом України;

працівники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України;

працівники Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

призовники та військовослужбовці;

працівники закладів закритого типу;

громадяни, які перетинають контрольні пункт в’їзду-виїзду;

громадяни, які підлягають тестуванню в ході розслідування спалаху захворюваності.

Також Міністерство змінило проміжок часу, який має лікар для повідомлення результату лікування чи припинення самоізоляції людей з підозрою на COVID-19 – 1 день замість 3 днів у попередній версії документу.