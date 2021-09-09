Вакцинованим не потрібна самоізоляція у випадку контакту з хворим на COVID-19, – МОЗ

9 вересня 2021 , 13:42
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Джерело:

МОЗ

В Україні затвердили нові норми надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, змінили вимоги стосовно самоізоляції для вакцинованих людей та перелік категорій населення, які повинні регулярно проходити експрес-тестування.

Які зміни ухвалили

Відповідні зміни в Міністерстві охорони здоров'я 8 вересня внесли до наказу № 722 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)".

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Зверніть увагу! Стандарт надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 коригують майже щомісяця, відповідно до змін у рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, Центрів з контролю та профілактики захворювань США та Центру з профілактики та контролю захворювань ЄС.

Самоізоляція вакцинованим не потрібна: деталі

  • Люди, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, або перехворіли впродовж останніх 6 місяців, не повинні самоізолюватися на 14 днів після контакту з підтвердженим чи ймовірним хворим на коронавірусну хворобу.
  • Втім, за ними й надалі встановлюють медичне спостереження, і в разі появи симптомів вони повинні пройти експрес або ПЛР-тест.
  • Якщо результат тесту виявиться позитивним, до них будуть застосовані аналогічні заходи, як до хворих на COVID-19.
Крім того, МОЗ створило перелік груп, які повинні проходити регулярне попереднє обстеження на антиген до вірусу через швидкі тести чи методом ІФА.

Категорії людей, які повинні проходити обов'язкове тестування:

  • медичні працівники, залучені до медичної допомоги та/або догляду за хворими на COVID-19;
  • пацієнти, які потребують планової госпіталізації, та не мають ознак тяжкого гострого респіраторного синдрому та/або інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ);
  • працівники лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими від пацієнтів, хворих на COVID-19;
  • працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, у тому числі взятті зразків;
  • решта медичних та фармацевтичних працівників;
  • соціальні працівники;
  • працівниками Національної поліції України, Служби безпеки Президента України, Управління державної охорони та інші особи, які контактують із Президентом України;
  • працівники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України;
  • працівники Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
  • призовники та військовослужбовці;
  • працівники закладів закритого типу;
  • громадяни, які перетинають контрольні пункт в’їзду-виїзду;
  • громадяни, які підлягають тестуванню в ході розслідування спалаху захворюваності.
Також Міністерство змінило проміжок часу, який має лікар для повідомлення результату лікування чи припинення самоізоляції людей з підозрою на COVID-19 – 1 день замість 3 днів у попередній версії документу.
Автор: Анастасія Лукашевська