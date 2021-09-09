Вакцинованим не потрібна самоізоляція у випадку контакту з хворим на COVID-19, – МОЗ

В Україні затвердили нові норми надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, змінили вимоги стосовно самоізоляції для вакцинованих людей та перелік категорій населення, які повинні регулярно проходити експрес-тестування.

Які зміни ухвалили

Відповідні зміни в Міністерстві охорони здоров'я 8 вересня внесли до наказу № 722 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)".

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Зверніть увагу! Стандарт надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 коригують майже щомісяця, відповідно до змін у рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, Центрів з контролю та профілактики захворювань США та Центру з профілактики та контролю захворювань ЄС.

Самоізоляція вакцинованим не потрібна: деталі

Люди, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, або перехворіли впродовж останніх 6 місяців, не повинні самоізолюватися на 14 днів після контакту з підтвердженим чи ймовірним хворим на коронавірусну хворобу.

Втім, за ними й надалі встановлюють медичне спостереження, і в разі появи симптомів вони повинні пройти експрес або ПЛР-тест.

Якщо результат тесту виявиться позитивним, до них будуть застосовані аналогічні заходи, як до хворих на COVID-19.

Категорії людей, які повинні проходити обов'язкове тестування:

медичні працівники, залучені до медичної допомоги та/або догляду за хворими на COVID-19;

пацієнти, які потребують планової госпіталізації, та не мають ознак тяжкого гострого респіраторного синдрому та/або інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ);

працівники лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими від пацієнтів, хворих на COVID-19;

працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, у тому числі взятті зразків;

решта медичних та фармацевтичних працівників;

соціальні працівники;

працівниками Національної поліції України, Служби безпеки Президента України, Управління державної охорони та інші особи, які контактують із Президентом України;

працівники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України;

працівники Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

призовники та військовослужбовці;

працівники закладів закритого типу;

громадяни, які перетинають контрольні пункт в’їзду-виїзду;

громадяни, які підлягають тестуванню в ході розслідування спалаху захворюваності.

Крім того, МОЗ створило перелік груп, які повинні проходити регулярне попереднє обстеження на антиген до вірусу через швидкі тести чи методом ІФА.Також Міністерство змінило проміжок часу, який має лікар для повідомлення результату лікування чи припинення самоізоляції людей з підозрою на COVID-19 – 1 день замість 3 днів у попередній версії документу.