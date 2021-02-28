Найпопулярнішу нині COVID-вакцину під назвою Comirnaty розробили дві компанії – Pfizer та BioNTech. В останній вважають, що аби не допустити повторного поширення коронавірусу, щеплення доведеться робити регулярно.

Директор компанії BioNTech Угур Шахін заявив, що щеплення проти коронавірусу вакциною їхнього виробництва, ймовірно, доведеться робити раз на рік або раз на півтора року.

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Він також додав, що найпростіший спосіб для захисту від нових штамів коронавірусу – введення в організм третьої дози вакцини.

Такий варіант може спровокувати сильну імунну реакцію, що навіть найзаразніший штам не зможе її подолати,

– заявив він.

Шахін нагадав, що згідно з даними ізраїльського дослідження, після вакцинації кількість хворих на коронавірус зменшується на 92%. Ці дані зібрані на основі 560 тисяч мешканців країни.

Вакцина Pfizer в Україні: що відомо

У березні в Україну надійде 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech в рамках ініціативи COVAX. Також депутатка "Слуги народу" повідомила, що ми отримаємо 10 мільйонів доз цієї вакцини зі США.

Вакцина проти коронавірусу від Pfizer-BioNTech поставлятиметься в Україну у спеціальних боксах, які підтримують потрібну температуру, а саме -70°C і нижче.

Препарат одразу розподілять для вакцинації пріоритетних груп ризику.

Вакцинація в країні, скоріше за все, стартує 15 лютого.

Інформація взята з: 24 канал, European Business Association Ukraine, "Прямий" , а також фейсбуку Віктора Ляшка та телеграму Ольги Василевської.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу