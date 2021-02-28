Вакциною Pfizer-BioNTech потрібно буде щепитися регулярно

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Найпопулярнішу нині COVID-вакцину під назвою Comirnaty розробили дві компанії – Pfizer та BioNTech. В останній вважають, що аби не допустити повторного поширення коронавірусу, щеплення доведеться робити регулярно.
Директор компанії BioNTech Угур Шахін заявив, що щеплення проти коронавірусу вакциною їхнього виробництва, ймовірно, доведеться робити раз на рік або раз на півтора року.
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Він також додав, що найпростіший спосіб для захисту від нових штамів коронавірусу – введення в організм третьої дози вакцини.
Такий варіант може спровокувати сильну імунну реакцію, що навіть найзаразніший штам не зможе її подолати,
– заявив він.
Шахін нагадав, що згідно з даними ізраїльського дослідження, після вакцинації кількість хворих на коронавірус зменшується на 92%. Ці дані зібрані на основі 560 тисяч мешканців країни.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу