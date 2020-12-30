Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обговорив з представниками британської компанії AstraZeneca питання щодо логістики, зберігання вакцин проти COVID-19. Адже умови для цього залежать, чи отримає Україна саме цю вакцину.

Наразі Міністерство охорони здоров'я та відповідні робочі групи розв'язують "терміни та умови доставки" постачання вакцини проти коронавірусу до України. Про це мовиться у пресслужбі МОЗ.

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Український міністр обговорив це питання з виконавчим директором із міжнародних та урядових питань AstraZeneca Алеком ван Гелдером. Мовиться про те, що сторони домовлялися про передконтрактні умови.

Що каже AstraZeneca

Сам Алек ван Гелдер, як кажуть у МОЗ, заявив про готовність "до активної співпраці з Україною". Втім, конкретних дат або ж кількості доз вакцини, які може отримати Україна, немає.

Наразі ми будемо опрацьовувати варіанти постачання вакцин в Україну у найближчі терміни,

– сказав він.

Увага. Натомість 30 грудня МОЗ України підписало контракт про постачання вакцин від китайської фармкомпанії Sinovac. Так ми отримаємо ще 1,8 мільйона доз. Цікаво, що китайська вакцина ще не завершила останній етап клінічних досліджень, тоді як AstraZeneca – завершила.

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