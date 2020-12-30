"Оксфордську" вакцину AstraZeneca можуть невдовзі доставити в Україну: у МОЗ обговорили деталі
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обговорив з представниками британської компанії AstraZeneca питання щодо логістики, зберігання вакцин проти COVID-19. Адже умови для цього залежать, чи отримає Україна саме цю вакцину.
Наразі Міністерство охорони здоров'я та відповідні робочі групи розв'язують "терміни та умови доставки" постачання вакцини проти коронавірусу до України. Про це мовиться у пресслужбі МОЗ.
Важливо Яку вакцину може отримати Україна в рамках COVAX: відповідь МОЗ
Український міністр обговорив це питання з виконавчим директором із міжнародних та урядових питань AstraZeneca Алеком ван Гелдером. Мовиться про те, що сторони домовлялися про передконтрактні умови.
Що каже AstraZeneca
Сам Алек ван Гелдер, як кажуть у МОЗ, заявив про готовність "до активної співпраці з Україною". Втім, конкретних дат або ж кількості доз вакцини, які може отримати Україна, немає.
Наразі ми будемо опрацьовувати варіанти постачання вакцин в Україну у найближчі терміни,
– сказав він.
Що відомо про "оксфордську" вакцину: головне
- Британську вакцину від AstraZeneca розпочали випробовувати на людях ще наприкінці квітня.
- Розробники вже завершили третій, завершальний етап клінічних досліджень. Втім, вони вимушені проводити додаткові дослідження через певні розбіжності.
- У Великій Британії вона вже отримала дозвіл на використання.
- Цікаво, що цей препарат можна зберігати у звичайному холодильнику і він не буде псуватися.
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