Науковці з Фінляндії створюють вакцину проти коронавірусу для тварин. Майбутня вакцина повинна надати імунний захист від хвороби насамперед норкам та єнотоподібним собакам.

Вакцину проти коронавірусу розробляють фахівці з університету Гельсінкі. З ними співпрацює Об'єднання хутрового звірівництва Фінляндії Fifur, повідомляє Deutsche Welle.

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Керівниця дослідницької групи Тар'я Сірон зауважила, що COVID-19 загрожує не лише людям. Важливо запобігти його поширенню серед тварин у сільському господарстві, хутряному звірівництві, а також у тваринному світі Фінляндії.

Тестування вакцини для тварин може тривати кілька місяців.

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