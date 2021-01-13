Вакцину для захисту тварин від COVID-19 розробляють у Фінляндії
Науковці з Фінляндії створюють вакцину проти коронавірусу для тварин. Майбутня вакцина повинна надати імунний захист від хвороби насамперед норкам та єнотоподібним собакам.
Вакцину проти коронавірусу розробляють фахівці з університету Гельсінкі. З ними співпрацює Об'єднання хутрового звірівництва Фінляндії Fifur, повідомляє Deutsche Welle.
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Керівниця дослідницької групи Тар'я Сірон зауважила, що COVID-19 загрожує не лише людям. Важливо запобігти його поширенню серед тварин у сільському господарстві, хутряному звірівництві, а також у тваринному світі Фінляндії.
Тестування вакцини для тварин може тривати кілька місяців.
Поширення коронавірусу серед тварин: що відомо
- Через поширення коронавірусу серед тварин на норкових фермах Данії, влада країни пішла на радикальні заходи й знищила понад 15 мільйонів норок. До кінця 2021 року в країні заборонили розведення хутряних звірів.
- Після цього поширення коронавірусу серед норок зафіксували у низці інших країн.
- У сафарі-парку Сан-Дієго, що у штаті Каліфорнія, на коронавірус захворіли горили.
- У зоопарку Нью-Йорка коронавірус виявили у тигрів та левів.
- Неодноразово з різних країн світу повідомлялось про зараження коронавірусом котів та собак.
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