Вказано, що Іndia Serum Institute провів випробування своєї вакцини проти коронавірусу у віковій групі 12 – 17 років. Вже є дані про 100 протестованих учасників.

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Кажуть, що випробовування почнуть, оскільки країна зафіксувала найнижчий щоденний приріст випадків за останні пів року.

Після детального обговорення, комітет рекомендував дозволити зарахування суб'єктів вікової групи від 7 до 11 років до випробувань згідно з протоколом,

– повідомила експертна група Центральної організації з контролю за ліками.

Увага! Хоч Novavax ще не схвалили індійські органи охорони здоров'я, однак тамтешній регулятор очікує, що вакцина буде рекомендована для осіб віком до 18 років вже в січні або лютому 2022 року.

Наразі ж Індія вже встигла зробити більш як 870 мільйонів щеплень від COVID-19. Загалом вдалося вакцинувати 16% населення однією дозою вакцини і 46% – двома.

Додамо, що Іndia Serum Institute вважається одним з найбільших у світі виробником вакцин, він виробляє препарат Covishield для Індії. Версія Novavax компанії вітчизняного виробництва отримає маркування Covovax.