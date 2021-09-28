Вакцину Novavax випробовуватимуть на дітях 7 – 11 років в Індії
Джерело:Independent
Індійський регулятор лікарських засобів дозволив випробувати вакцину від коронавірусу на дітях віком 7 – 11 років. Використовуватимуть американський препарат Novavax.
Вказано, що Іndia Serum Institute провів випробування своєї вакцини проти коронавірусу у віковій групі 12 – 17 років. Вже є дані про 100 протестованих учасників.
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Кажуть, що випробовування почнуть, оскільки країна зафіксувала найнижчий щоденний приріст випадків за останні пів року.
Після детального обговорення, комітет рекомендував дозволити зарахування суб'єктів вікової групи від 7 до 11 років до випробувань згідно з протоколом,
– повідомила експертна група Центральної організації з контролю за ліками.
Наразі ж Індія вже встигла зробити більш як 870 мільйонів щеплень від COVID-19. Загалом вдалося вакцинувати 16% населення однією дозою вакцини і 46% – двома.
Додамо, що Іndia Serum Institute вважається одним з найбільших у світі виробником вакцин, він виробляє препарат Covishield для Індії. Версія Novavax компанії вітчизняного виробництва отримає маркування Covovax.