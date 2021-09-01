Вчені вакцинували людей з їх згоди

Усього медики аналізували 8 102 заявок на вакцинацію: з них 429 пацієнтів входили до групи високого ризику, оскільки раніше в них відзначалися алергічні реакції. Для них вакцинація та деякий час після неї проходили під пильним наглядом медиків.

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Якою була реакція на вакцину

Після вакцинації алергія проявилася у 9 людей з цієї групи. Лікарі зазначили, що всі вони – жінки.

У 3 з них були зафіксовані анафілактичні реакції, тому їм довелося пройти курс лікування адреналіном та антигістамінними ліками.

У 6 випадках були зареєстровані легкі форми алергії.

Вакцинація в країні набирає обертів

В Ізраїлі розширили компанію вакцинації, зокрема дозволили вводити третю дозу вакцини проти коронавірусу усім охочим.

Станом на 30 серпня в країні 13 614 101 щеплення проти коронавірусу. Зокрема, п овністю імунізували двома дозами препарату вже 5 482 061 людину.

овністю імунізували двома дозами препарату вже 5 482 061 людину. В країні використовують лише 2 вакцини проти коронавірусу. Це мРНК-препарати від компаній Moderna та Pfizer-BioNTech.

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