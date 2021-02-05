Вакцину Pfizer зареєструють в Україні найближчим часом, – Ляшко

Головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що невдовзі в Україні зареєструють вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech.

Джерело: фейсбук МОЗ

Під час брифінгу МОЗ 5 лютого головний санлікар країни Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом Pfizer подадуть необхідні документи для реєстрації в Україні.

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Він також наголосив, що "вакцина буде використовуватись в Україні тільки тоді, коли вона буде зареєстрована належним чином".

Віктор Ляшко “ Вчора у нас відбувся телефонний дзвінок з штаб-квартирою Pfizer і ми отримали запевнення, що найближчим часом будуть подані всі документи на реєстрацію вакцини Pfizer в Україні ”.

Ляшко нагадав, що нещодавно президент України підписав законопроєкт, який дозволяє проводити реєстрацію COVID-вакцин за спрощеною процедурою.

Вакцинація в Україні: що відомо

У лютому Україна отримає перші дози вакцин проти коронавірусу в рамках ініціативи COVAX.

Першочергово в країні доставлять 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech.

Препарат одразу розподілять для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Вакцинація цієї групи, скоріше за все, стартує 15 лютого.

В Україні склали "дорожню карту" вакцинації, яка складається з 5 етапів. Зокрема, цей план вакцинації передбачає поступовий безкоштовний доступ до вакцини для кожного мешканця країни.

Натомість придбати вакцину в аптеках або імунізуватися у приватних клініках можна буде не раніше другого півріччя 2021 року.

Але поки що незрозуміло, чи не відійде Україна від плану. Адже станом на 5 лютого 2021 року МОЗ підписало угоду лише з одним постачальником вакцин – китайською компанією Sinovac. Держава замовила 5 мільйонів доз препарату. Але й ця угода може обірватися, якщо ефективність вакцини становитиме менш ніж 70%.

Інформація взята з: 24 канал, "Лекхім" та фейсбуку Віктора Ляшка.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу