Медики поки не знають, на скільки вистачить ефекту вакцини проти коронавірусу. За їхніми припущеннями, щеплення потрібно буде робити повторно раз на пів року або рік.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок на виступі перед Палатою громад британського парламенту, пише Wales.

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Я думаю, що нам, ймовірно, доведеться ще раз вакцинувати людей, оскільки ми не знаємо, наскільки тривалий захисний ефект від цих вакцин. Ми не знаємо, як часто нам доведеться заново прищеплювати людей вакциною,

– сказав він.

Водночас Хенкок висловив надію, що після закінчення нинішнього карантину в Англії, що діє з 5 січня і став уже третім з початку пандемії, влада не буде вдаватися до настільки жорстких обмежень.

Що відомо про вакцинацію проти коронавірусу у Великій Британії