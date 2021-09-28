Так вважає Національна технічна група експертів з питань імунізації. Про це розповів глава експертів з питань імунізації Федір Лапій.

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Федір Лапій "Вчора (27 вересня – 24 канал) ми проголосували щеплення проти грипу проводити в один день з будь-яким інтервалом з вакцинами проти COVID-19. Це не означає, що завтра це рішення буде легітимним. Це наша рекомендація для МОЗ".

За його словами, якщо одночасно захворіти на грип та коронавірус – ризик смерті набагато вищий.

Інші щеплення

Втім, щодо вакцинації проти інших інфекційних хвороб вирішили зберегти 14-денний інтервал між введенням двох різних вакцин.

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Що раніше казали у МОЗ

Ігор Кузін, головний санітарний лікар раніше зазначав, що щеплення проти грипу зробити варто, навіть якщо ви плануєте вакцинуватися від COVID-19 або якщо ви вже отримали першу дозу і очікуєте на другу.

За словами Кузіна, поєднувати вакцини від коронавірусу та сезонних хвороб в період епідемсплеску гострих респіраторних інфекцій можна. Однак треба дотримуватись інтервалу у 14 днів.