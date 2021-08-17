Об'єднання вакцин проти коронавірусу і грипу

З такою пропозицією виступив головний виконавчий директор Центру виробництва та інновацій вакцин (VMIC) Метью Дюшарс. Саме на цьому підприємстві зараз працюють над створенням об'єднаного уколу.

Також на тему: Вакцинація просто неба: українців планують щеплювати під час святкувань Дня Незалежності

Це заощадить багато часу, і буде набагато зручніше зробити всього один укол,

– підкреслив Дюшарс.

Він також зазначив, що якщо людям доведеться робити понад дві ін'єкції сезонних вакцин за раз, то об'єднати їх в один укол буде краще.

Ревакцинація у Великій Британії

В уряді не підтвердили, що подібного роду ін'єкції з'являться у вільному доступі вже цієї осені, тим більше, що влада Великій Британії очікує рекомендацій від експертів з приводу запуску програми ревакцинації.

Міністр охорони здоров'я Великій Британії Саджида Давид минулого тижня заявив, що вже з наступного місяця бустерні ін'єкції можуть почати проводити населенню, якщо уряд дасть зелене світло. А це означає, що приблизно 32 мільйони британців старше 50 років знову будуть запрошені в центри вакцинації, і щеплення буде проходити в той самий час, коли в країні зазвичай роблять щеплення від грипу.

При цьому джерела підкреслюють, що цілком можливо, влада спробує проводити щеплення від грипу і коронавірусу одночасно в цьому році.