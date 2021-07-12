Ба більше, вони будуть їстівними. За задумом творців, вакцина-смужка повинна буде розчинятися в роті людини за 11 секунд.

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Особливості такої вакцини

Такі смужки коштуватимуть недорого. А й разом з тим, вони не потребуватимуть охолодження чи особливих методів зберігання. Тоді як флакони із традиційною вакциною потрібно зберігати при низьких температурах.

Вакцина в їстівних смужках позбавить людей від необхідності робити уколи. Також дослідники переконують, що вона дозволить знизити витрати на логістику.

Якщо усе вдасться, то в такому вигляді можна буде зробити вакцини і від інших захворювань.



Як виглядатимуть смужки вакцни / Фото Futurity.org

Коли світ зможе побачити їстівну вакцину

Зараз дослідження перебувають на ранньому етапі. Втім команда вчених вже змогла стабілізувати протеїн вакцини навіть при 40°C.

Народна депутатка Еффі Тріантафілопулос у своєму твітері написала, що вже анонсували нову стадію дослідження. Вона вважає, що це "змінить всі правила гри у світі щодо постачання вакцин".

Цікаво! Навесні 2021 року на Філіппінах почали розробляти вакцину від коронавірусу, яку можна розчинити в пиві. Ініціатором дослідження виступив молекулярний біолог і священник Никанор Аустріако.