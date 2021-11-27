Як це можливо
Частково ця цифра є статистичною похибкою. Рівень вакцинації італійські органи охорони здоров’я розраховують для офіційного населення міста чи села.
Увага Смертність від COVID-19 залежить від рівня вакцинації в країні: звіт ЄС
Тобто, рівень вакцинації може перевищити 100%, якщо у населеному пункті зробити щеплення значній кількості громадян, які офіційно там не проживають.
Мешканці активно включилися у вакцинальну кампанію ще відтоді, коли там вперше з'явилися вакцини. Наразі значна частина населення Палаццо Адріано вже отримала чи забронювала третю дозу.
Це здається неможливою статистикою. Але насправді в Палаццо Адріано ті люди, які тут живуть неофіційно, та мешканці сусідніх сіл також є вакциновані,
– пояснив мер Ніколо Грана.
Коротко про вакцинацію в італійських селах
Палаццо Адріано з населенням 2 100 людей є одним із понад 5, 5 тисячі італійських сіл з менш як 5 тисячами жителів. Більшість із сіл серйозно постраждали від того, що молоді люди виїжджають шукати роботу в інші країни чи великі міста та мають середній вік понад 60 років.
Якби COVID-19 поширився серед цих груп населення, села могли просто зникнути.
В Італії є багато невеликих сіл, у яких рівень вакцинації наближається до 100%. У Брінціо в північному регіоні Ломбардії майже 97% з 789 його жителів мають щеплення.
У Премані, що у провінції Лекко, 100% з 2000 її жителів отримали вакцину.