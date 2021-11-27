Вакцинували 104% населення: математичний конфуз в італійському селі

В Італії у сицилійському селі Палаццо Адріано заявили про рівень вакцинації населення проти коронавірусу у 104% – це суперечить звичним математичним розрахункам. При чому значна частина мешканців вже отримали або планують отримати третю дозу вакцини.

Як це можливо

Частково ця цифра є статистичною похибкою. Рівень вакцинації італійські органи охорони здоров’я розраховують для офіційного населення міста чи села.

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Тобто, рівень вакцинації може перевищити 100%, якщо у населеному пункті зробити щеплення значній кількості громадян, які офіційно там не проживають.

Мешканці активно включилися у вакцинальну кампанію ще відтоді, коли там вперше з'явилися вакцини. Наразі значна частина населення Палаццо Адріано вже отримала чи забронювала третю дозу.

Це здається неможливою статистикою. Але насправді в Палаццо Адріано ті люди, які тут живуть неофіційно, та мешканці сусідніх сіл також є вакциновані,

– пояснив мер Ніколо Грана.

Коротко про вакцинацію в італійських селах

Палаццо Адріано з населенням 2 100 людей є одним із понад 5, 5 тисячі італійських сіл з менш як 5 тисячами жителів. Більшість із сіл серйозно постраждали від того, що молоді люди виїжджають шукати роботу в інші країни чи великі міста та мають середній вік понад 60 років.

Якби COVID-19 поширився серед цих груп населення, села могли просто зникнути.

В Італії є багато невеликих сіл, у яких рівень вакцинації наближається до 100%. У Брінціо в північному регіоні Ломбардії майже 97% з 789 його жителів мають щеплення.

У Премані, що у провінції Лекко, 100% з 2000 її жителів отримали вакцину.