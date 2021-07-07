ЗМІ повідомили МОЗ про щеплення блогерів

Річ у тім, що усі вакцини проти COVID-19, які є в Україні, повинні бути безкоштовними. Як повідомляє УП. Життя, можливою причиною початку розслідування стали сторіс Instagram-блогерки Аліни Френдій.

До теми У психоневрологічному інтернаті підпільно торгували вакцинами: відео

Блогерка 6 липня опублікувала в Інстаграм відео про те, що вакцинувалась з чоловіком Петром Заставним у приватній клініці препаратом Pfizer.

Примітно, що на відео Аліна Френдій показала процес щеплення, відмітила профіль клініки, а також закликала брати з неї приклад.



Блогерка транслювала процес вакцинації в Інстаграм / Скриншот УП. Життя

Згодом вона видалила відео з інформацією про назву вакцини та клініки і завантажила нове, де просто повідомила про факт вакцинації.

Журналістка "Української правди" Ольга Гетьманець опублікувала першочергову версію відео, з відміткою клініки.

У кол-центрі клініки повідомили, що формують списки на вакцинацію. А також підтвердили, що вакцинували 6 липня препаратом від Pfizer, але тільки своїх працівників.

Реакція МОЗ

7 липня у МОЗ опублікували повідомлення, що в одній із приватних лікарень Києва в МОЗ ініціюватимуть службове розслідування щодо можливого продажу вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech та подякували ЗМІ за інформування.

Віктор Ляшко – міністр МОЗ “Торгувати вакцинами сьогодні – значить наражати на смертельну небезпеку тих, кому мала дістатись саме ця доза препарату”.

Віктор Ляшко додав, що МОЗ залучає приватні заклади та лікарів-ФОПів до вакцинальної кампанії. Зокрема, вони можуть сформувати пункти щеплень або мобільні бригади з імунізації від COVID-19 та вакцинувати громадян у різних регіонах України, уклавши контракти з НСЗУ.

Відповідно до цього вони отримують ті чи інші види вакцин.

Доступні вакцини

У МОЗ наголосили, що вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) та CoronaVac від Sinovac Biotech доступні у пунктах щеплень та центрах масової вакцинації. Їх також використовують мобільні бригади.

Pfizer доступна лише групам ризику

А ось вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступна для імунізації лише мобільними бригадами, нею також щеплюють певні групи ризику, освітян та організовані колективи, які зареєстрували свої заявки в контакт-центрі МОЗу.

Окрім того, отримати Pfizer людям, які не входить у вищеперелічені категорії, через залишкові дози наразі не можна, оскільки цю норму скасували.

У МОЗ також повідомили, що найближчим часом ніхто не може закуповувати вакцини і продавати їх охочим щепитися.