А до середини 2022 року – 70%. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш заявив, що у світі вже виробляється достатня кількість вакцин для досягнення цієї мети.
Важливо Вже 6 мільйонів українців повністю вакцинувались від COVID-19
Втім, потрібно збільшити обсяг COVID-щеплень у бідніших регіонах. Для цього знадобиться зібрати 8 мільярдів доларів.
Який план в ООН
План передбачає, що країни ООН розподілятимуть дози вакцин, передаватимуть технології та робитимуть інші кроки, які допоможуть біднішим країнам отримати достатньо вакцин та розповсюдити їх серед свого населення.
Держави-члени повинні об'єднатися та зробити усе, що необхідно для успіху цієї стратегії,
– сказав Гутерреш.
Очільник ООН закликав США, Китай та інших членів групи країн G20 "зібрати" гроші під час саміту наприкінці жовтня у Римі та "втілити цю стратегію в реальність". Щоб цей плану був успішним, важливо справедливо розподілити вакцини.
"Не домогтися рівного розподілу вакцин – це не просто проблема з мораллю, це дурість", – додав він на спільній пресконференції з главою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедросом Адханомом Гебреєсусом.
Коронавірус у світі
- У світі станом на ранок 7 жовтня зафіксували 237 089 319 випадків зараження коронавірусом.
- Зокрема 4 840 904, на жаль, померли.
- Одужали – 214 251 437 осіб.