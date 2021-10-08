Вакцинувати 40% населення землі до кінця 2021 року, – ООН про амбітні плани

Організація об'єднаних націй та її Всесвітня організація охорони здоров'я оголосили амбітний план щодо вакцинації населення планети від коронавірусу. Так, там хочуть повністю щепити 40% людей до кінця 2021 року.

А до середини 2022 року – 70%. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш заявив, що у світі вже виробляється достатня кількість вакцин для досягнення цієї мети.

Важливо Вже 6 мільйонів українців повністю вакцинувались від COVID-19

Втім, потрібно збільшити обсяг COVID-щеплень у бідніших регіонах. Для цього знадобиться зібрати 8 мільярдів доларів.

Який план в ООН

План передбачає, що країни ООН розподілятимуть дози вакцин, передаватимуть технології та робитимуть інші кроки, які допоможуть біднішим країнам отримати достатньо вакцин та розповсюдити їх серед свого населення.

Держави-члени повинні об'єднатися та зробити усе, що необхідно для успіху цієї стратегії,

– сказав Гутерреш.

Очільник ООН закликав США, Китай та інших членів групи країн G20 "зібрати" гроші під час саміту наприкінці жовтня у Римі та "втілити цю стратегію в реальність". Щоб цей плану був успішним, важливо справедливо розподілити вакцини.

"Не домогтися рівного розподілу вакцин – це не просто проблема з мораллю, це дурість", – додав він на спільній пресконференції з главою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедросом Адханомом Гебреєсусом.

Коронавірус у світі

У світі станом на ранок 7 жовтня зафіксували 237 089 319 випадків зараження коронавірусом.

Зокрема 4 840 904, на жаль, померли.

Одужали – 214 251 437 осіб.

За даними ЗМІ, в світі розподілили вже понад 6,3 мільярда доз вакцин. Однак понад половині людства ще тільки належить отримати хоча б першу дозу препаратів.