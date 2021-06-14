Так, поки що в Україні не роблять щеплення людям віком до 18 років. Але міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, що таке може трапитись.

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Ляшко зауважив, що нині в інструкціях усіх виробників COVID-вакцин, які зареєстровані в Україні, написано, що вакцина проходила клінічні дослідження на ефективність і безпечність серед людей віком від 18 років.

Віктор Ляшко “Я знаю, що зараз вже завершилися певні клінічні дослідження, й говорять і про 15, і про 12 років та старше, але поки що Україна користується наявними реєстраційними матеріалами. Проте потенційно ми розуміємо, що вікова група буде розширена і підлітків ми також вакцинуватимемо.”.

COVID-вакцинація дітей у світі: що відомо

У США вже розпочалась вакцинація дітей віком від 12 до 16 років. Їх щеплюють препаратом від Pfizer-BioNTech.

У Канаді теж дозволили використання цього препарату для вікової групи 12 – 16 років.

Нещодавно Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило Pfizer-BioNTech для щеплення дітей у віковій категорії 12 – 15 років. Європейська комісія погодилась з цим рішенням.

Вакцина проти COVID-19 від компанії Sinovac теж отримала схвалення Китаю для щеплення дітей та підлітків в екстрених випадках. Відтепер в країні препарат можна застосовувати на дітях віком від 3 до 17 років.

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