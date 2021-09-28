Це рекомендація ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я також рекомендує вакцинуватися після перенесеного захворювання.

У ВООЗ підкреслюють, що імунітет після перенесеного захворювання залежить індивідуально від кожного організму.

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Вакцинація дає додатковий імунітет

У МОЗ наголосили, що антитіла до захворювання не вічні. Крім того, вакцинація дає додатковий захист до природного імунітету.

Одне з досліджень Центру з контролю і профілактики захворювань у США довело, що невакциновані люди, які перенесли COVID-19, мають вдвічі вищий ризик захворіти на коронавірус знову, ніж вакциновані.

Інше дослідження показало, що люди, які спочатку перехворіли на коронавірус, а потім зробили щеплення або Pfizer, або Moderna, мають дуже сильний імунітет проти цього патогену. Вчені його вже встигли називати "надлюдським імунітетом".

Статистика вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

Станом на ранок 28 вересня проти коронавірусу вакцинували 6 851 531 мешканця країни, зокрема принаймні одну дозу вакцини отримали 6 851 529 людей.

Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 5 508 212 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом і першою, і другою дозою в країні провели 12 359 741 щеплення проти COVID-19.

Цікаво, що відтоді, як в Україні оголосили введення жовтого рівня епіднебезпеки, кількість введення перших доз вакцини проти COVID-19 зросла майже на 25%.

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