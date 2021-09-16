Не потрібно чекати 6 місяців, як про це мовилося раніше. Таку думку в ефірі програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Ляшко: Можна вакцинуватися після перенесеної хвороби

Він пригадав, на початку вакцинальної компанії у МОЗ говорили про те, інфіковані коронавірусом мають вакцинуватися лише через пів року після перенесеної хвороби. Тоді існувала наукова база, згідно з якою, перші 6 місяців після COVID-19 імунітет й так захищає від інфікування і тяжкого перебігу.

За словами міністра, зроблено це було ще й тому, що в умовах обмеженої кількості вакцин краще щепити тих, хто не перехворів чи перебував у групі ризику. Відтак розпочали вакцинацію з:

людей похилого віку;

медичних працівників.

Тепер ми говоримо про те, що спокійно можна вакцинуватися після перенесеної хвороби,

– відзначив Ляшко.

І додав, в Україні зареєстрована велика кількість випадків повторного інфікування COVID-19. Втім немає жодних гарантій того, що коронавірус у людей, які перехворіли і знову заразилися, проходить легше, ніж у вакцинованих.

Інтерв'ю з Віктором Ляшком: дивіться відео 24 каналу

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