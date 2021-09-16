Вакцинуватися можна одразу після коронавірусу, – Ляшко
Джерело:24 канал
Перенесений коронавірус не є протипоказом до вакцинації. Якщо людина одужала і добре почувається, то одразу може йти й робити щеплення.
Не потрібно чекати 6 місяців, як про це мовилося раніше. Таку думку в ефірі програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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Ляшко: Можна вакцинуватися після перенесеної хвороби
Він пригадав, на початку вакцинальної компанії у МОЗ говорили про те, інфіковані коронавірусом мають вакцинуватися лише через пів року після перенесеної хвороби. Тоді існувала наукова база, згідно з якою, перші 6 місяців після COVID-19 імунітет й так захищає від інфікування і тяжкого перебігу.
За словами міністра, зроблено це було ще й тому, що в умовах обмеженої кількості вакцин краще щепити тих, хто не перехворів чи перебував у групі ризику. Відтак розпочали вакцинацію з:
- людей похилого віку;
- медичних працівників.
Тепер ми говоримо про те, що спокійно можна вакцинуватися після перенесеної хвороби,
– відзначив Ляшко.
І додав, в Україні зареєстрована велика кількість випадків повторного інфікування COVID-19. Втім немає жодних гарантій того, що коронавірус у людей, які перехворіли і знову заразилися, проходить легше, ніж у вакцинованих.
Інтерв'ю з Віктором Ляшком: дивіться відео 24 каналу
Останні заяви Ляшка про вакцинацію
- Ляшко повідомив, що вагітним необхідно вакцинуватися проти коронавірусу. Щеплення не шкодять здоров'ю ні дитини, ні матері.
- Він також закликав українців не слухати антивакцинаторів. "Якщо хочете побачити тяжкість перебігу коронавірусу – пройдіться вздовж інфекційного відділення", – зазначив міністр.
- Крім цього, він не виключає, що паспорти вакцинації можуть підробляти. Однак у МОЗ роблять все, аби це зробити було якомога складніше.