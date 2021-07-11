Це теж метод ІФА

Дослідження на наявність нейтралізаційного білка – це теж метод ІФА. Тільки він визначає, чи може ще імунітет людини протистояти коронавірусу.

Цікаво Pfizer і Moderna може призвести до проблем із серцем: нові дані

Раніше в лікарні робили тест на загальні антитіла. Аналіз показував результат зустрічі з вірусом, тобто, чи в організмі виробилися антитіла, які зафіксувалися.

Нейтралізований білок – це той, який при майбутній зустрічі з вірусом буде вже вбивати цей вірус. Це – імунний захист. Такий білок може виробитися або в пацієнта, який перехворів, або після щеплення,

– пояснила завідувачка лабораторії Людмила Мілінчук.

Вірогідність аналізу

Дослідження триває півтори години. Правдивість аналізу, як і інших досліджень методом ІФА, – становить 98 – 99%.

"Якщо пацієнт уже має цей білок, то йому не потрібно поки вакцинуватися, якщо немає – то потрібно. Через місяць після вакцинації можна побачити, чи ця вакцина дієва, і чи виробився в нього цей білок", – зазначила Мілінчук.

Увага Скільки щеплень проти коронавірусу провели в Україні: чи відповідає статистика плану

Зразки виявили у двох людей

З трьох наявних зразків імунні антитіла виявили у двох людей. У пацієнтки, яка вакцинувалася, їх 97%, в іншої – 26%. Це означає, що вона могла перенести легку форму коронавірусу. Через 3 місяці тест варто повторити, аби дізнатися – антитіл більшає чи меншає.