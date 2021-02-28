В Україні розпочалася кампанія з вакцинації проти COVID-19 препаратом AstraZeneca/Oxford. Всі охочі вакцинуватися зможуть це зробити протягом 2021 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І підкреслив, що вакцинація – шлях повернення України до звичного життя.

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Україна має контрактів на понад 30 мільйонів доз вакцини, – Шмигаль

Очільник Кабінету Міністрів відзначив, вакцинування відбувається згідно з національним планом. Відтак першими вакцину отримали лікарі, а також 27 лютого почали вакцинувати військових у Луганській області.

За його словами, Україна вже підписала контракти на отримання понад 30 мільйонів доз вакцини, і зараз перемовини ще продовжуються.

Усі охочі протягом 2021 року зможуть отримати вакцину,

– наголосив прем'єр-міністр.

У своєму дописі Денис Шмигаль також зауважив, що МОЗ та Мінцифри анонсували запуск спільного проєкту. Відтак з наступного тижня українці зможуть записатися до листа очікування на вакцинацію через застосунок або вебпортал Дія.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

500 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca прибули в аеропорт Бориспіль 23 лютого. Після чого препарат розподілили в усі області.

24 лютого в Україні зробили перше щеплення проти коронавірусу. Вакцинувався черкаський Горенко Євген, який працює в ковідному відділенні обласної лікарні.

Згідно з національним планом вакцинації проти COVID-19, у 2021 році щеплення мають отримати приблизно 14 мільйонів українців.

Президент Зеленський повідомив, що Україна домовилася про постачання 4 вакцин проти коронавірусної хвороби: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Однак поки невідомо, коли вони з'являться в країні.



Початок кампанії з вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу