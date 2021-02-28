Вакцинуватися проти COVID-19 протягом року зможуть всі охочі, – Шмигаль

Джерело:Фейсбук Дениса Шмигаля
В Україні розпочалася кампанія з вакцинації проти COVID-19 препаратом AstraZeneca/Oxford. Всі охочі вакцинуватися зможуть це зробити протягом 2021 року.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І підкреслив, що вакцинація – шлях повернення України до звичного життя.
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Очільник Кабінету Міністрів відзначив, вакцинування відбувається згідно з національним планом. Відтак першими вакцину отримали лікарі, а також 27 лютого почали вакцинувати військових у Луганській області.
За його словами, Україна вже підписала контракти на отримання понад 30 мільйонів доз вакцини, і зараз перемовини ще продовжуються.
Усі охочі протягом 2021 року зможуть отримати вакцину,
– наголосив прем'єр-міністр.
У своєму дописі Денис Шмигаль також зауважив, що МОЗ та Мінцифри анонсували запуск спільного проєкту. Відтак з наступного тижня українці зможуть записатися до листа очікування на вакцинацію через застосунок або вебпортал Дія.
Початок кампанії з вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу