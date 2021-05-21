Вакцинуватися проти коронавірусу готові понад 60% українців, – Шмигаль

Ще на початку року вакцину проти коронавірусу згодні були отримати 40% українців. Станом на травень кількість охочих суттєво збільшилась.

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді глава Кабміну розповів, що вакцину проти коронавірусу готові отримати більш ніж 60% громадян. Прем'єр-міністр вважає, що це досягнення.

До теми Як українці ставляться до вакцинації: нове опитування

Денис Шмигаль “На початку року по різних соціологічних опитуваннях близько 30, максимум 40% громадян України були готові робити щеплення. Квітневе опитування від ЮНІСЕФ показало, що вже 63% громадян України готові вакцинуватися. Я вважаю, це досягнення для нас”.

Темпи вакцинації в Україні: що відомо

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 20 травня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 18 913 людей. 6 287 з них отримали першу дозу вакцини, а 12 626 отримали другу дозу.

Щеплення виконувалось 289 мобільними бригадами й у 382 пунктах щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 971 034 мешканців країни. З них першу дозу отримали 971 032 людини.

Натомість закінчили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини, 60 696 людей.

Загалом в країні використали 1 031 728 доз COVID-вакцин.

Станом на 20 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 577 799 людей.