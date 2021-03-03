Вакцинуйтеся, або готуйте 10 тисяч на лікування, – мер Миколаєва

Люди, які відмовляться від щеплення проти коронавірусу, зрештою будуть змушені лікуватися власним коштом. Таке міркування висловив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

Олександр Сенкевич записав відеозвернення до містян 2 березня. Окрім іншого мер Миколаєва там заявив про намір зробити щеплення вакциною CoviShield – щойно дозволить ситуація.

До теми На своєму прикладі: мер Франківська заявив про готовність вакцинуватися

"Ця вакцина безпечна й ефективна", – не сумнівається міський голова.

Сенкевич: Без щеплення доведеться лікуватися за свої гроші

Міський голова Миколаєва переконаний, що тільки вакцинація дозволить прибрати усі коронавірусні обмеження, які вже тривалий час ускладнюють життя українцям.

Він наголосив, що зараз хворих на COVID-19 у лікарнях лікують за бюджетні кошти, але ця ситуація може змінитися.

Мені здається, що ті, хто відмовиться від щеплення, будуть лікуватися за свої гроші. А це 5 – 10 тисяч гривень на день. Так що або вакцинуйтеся, або готуйте гроші на лікування,

– заявив Сенкевич.

Тому мер радить просто сьогодні записатися в електронну чергу. І коли черга дійде – отримати щеплення.

Коротко про щеплення в Україні загалом та Миколаївській області зокрема