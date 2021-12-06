Вчені з університетів Бергенського (Норвегія), Ягеллонського (Польща), Умео, Гетеборгського, Уппсали (Швеція), Мельбурнського (Австралія) та інших наукових організацій вирішили докладніше дізнатися, як саме це може полегшити симптоми передменструального синдрому.

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Полегшити симптоми ПМС

Попередні дослідження показали, що зниження рівня стресу здатне допомогти подолати симптоми ПМС. Міжнародна команда вчених вирішила поглибити знання на цю тему.

Дослідники провели опитування серед мешканок Норвегії та Швеції.

Усього опитали 1 069 жінок віком від 19 до 49 років.

Питання стосувалися способу життя, симптомів ПМС, звичок щодо здоров'я.

Крім того, вчені отримали дані про умови їх проживання за допомогою супутникових знімків рослинності біля будинків.

З'ясувалося, що учасниці, які більшу частину життя проводять поблизу зелених насаджень, відчувають менш виражений передменструальний синдром у порівнянні з тими, хто проживає в умовах урбаністичного середовища.

Такі жінки були менше схильні до депресивних симптомів, занепокоєння, проблем зі сном та інших неприємних "супутників" передменструального синдрому.

На думку авторів роботи, це пов'язано з тим, що життя на природі знижує рівень психологічного стресу.

Що відомо про ПМС

ПМС – складний комплекс симптомів, що виникає у 20% жінок репродуктивного віку за 2 – 10 днів перед менструацією. Він характеризується психоемоційними, вегетосудинними та ендокринними порушеннями, які негативно відбиваються на звичному способі життя.

ПМС – симптоми чутливість в області грудей;

перепади настрою;

здуття живота;

зміна лібідо;

проблеми зі сном;

головні болі;

втома та багато інших.

Точна причина виникнення цього синдрому досі достеменно не відома. Ймовірно, він спричинений гормональними змінами. Однак визначили низку чинників, які здатні його спровокувати: наприклад, пологи та аборти, стрес або інфекційні захворювання.