Варіант коронавірусу Дельта став домінантним у ще одній країні

Штам дельта став найпоширенішим варіантом серед нових випадків зараження COVID-19 у Сполучених Штатах. Кількість інфікувань цим варіантом вірусу сягнула 40% від усіх нових випадків зараження.

Який відсоток небезпечних мутацій виявили у США

Небезпечні мутації продовжують активно поширюватись США, водночас альфа штам уже знизив свою активність. Про це заявив доктор Вільям Лі, віцепрезидент з науки дослідницької компанії Helix.

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Моделювання вчених, яке ґрунтується на 27717 зразках вірусу з 687 округів, також показали, що штам Гамма, вперше виявлений в Бразилії, становить близько 15% серед нових випадків інфікування.

Дельта та Дельта-плюс

Дослідники Helix відзначили окремі випадки спалахів "дочірнього" варіанту Дельти під назвою Дельта-плюс, але вони "поки не бачать жодних доказів того, що це є рушійною силою поширення Дельти по всій країні", сказав Лі.

Альфа

Відсоток нових випадків інфікування штамом Альфа, який вперше був виявлений у Великобританії, знизився з середини квітня з 70% до 42%, причому це сталося протягом 6 тижнів.

Наразі, за словами дослідників, частка заражень альфою впала до 20%.

Ефективність вакцин проти мутацій

Дослідники вакцини Moderna вивчили сироватку крові, отриману від восьми добровольців, яким тижнем раніше ввели другу дозу вакцини.

З'ясувалося, що вакцина виробляє антитіла, здатні нейтралізувати всі штами, включаючи додаткові версії Бети, вперше ідентифікованої в Південній Африці, і три різновиди штамів, вперше виявлених в Індії, включаючи штами Каппа і Дельта.