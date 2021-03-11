Чи варто боятися вакцинації проти коронавірусу: інфекціоністка відповіла на головні питання

Про це Здоров'ю 24 розповіла Станіслава Гапонова, лікарка-інфекціоністка, головна менеджерка з інфекційного контролю медичної мережі "Добробут".

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Вакцину вводять у дві дози, з інтервалом між чотирма та 12 тижнями. ВООЗ дав дозвіл на використання вакцини, вона пройшла усі необхідні дослідження і може вважатись безпечною, попри те, що розробили її за порівняно невеликий проміжок часу. Безпечність вакцини не визначається тривалістю розробки, а ефективністю досліджень.

Клінічні випробування показали, що ефективність вакцини Covishield може сягати 90% за умови введення двох доз. За попередніми даними, одна доза вакцини Covishield дає близько 70% захисту.

Станіслава Гапонова “Поки у світі не зафіксували жодного випадку госпіталізації та смерті серед людей, які отримували обидві дози вакцини в ході клінічних випробувань. Наразі Індія відправила 57 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу у 64 країни Латинської Америки, Карибського басейну, Азії та Африки. Серед країн-одержувачів є також Великобританія, Канада, Бразилія та Мексика”.

Чи можу я заразитись коронавірусом від вакцини

Зараз на ринку є кілька вакцин від коронавірусу і в них усіх різний механізм дії. Деякі з них є неживими, тобто інактивовані й не містять у своєму складі вірусу. Частина вакцин є "живими", тобто містять у складі послаблений вірус.

Однак цієї дози недостатньо для зараження і здорова людина не може захворіти від вакцини – це передбачено технологією виробництва. Наприклад, вакцина від кору, якою зараз користуються у всьому світі, також є "живою", однак після неї ніхто не хворіє. Те ж саме і з вакциною від ковіду.

Якщо я перехворів на коронавірус, чи треба мені робити вакцинацію

Так, потрібно. І це не залежить від того, коли хворів пацієнт – пів року тому чи два місяці. Ми не знаємо, як довго зберігається імунітет після хвороби й наскільки цей захист ефективний. Вчені це все ще досліджують це й остаточного висновку немає.

Вакцинація – найбільш безпечний спосіб отримати імунітет до коронавірусу. COVID-19 може мати серйозні ускладнення навіть у молодих людей. Його вплив на організм важко передбачити, адже у кожного пацієнта захворювання може мати свої прояви. Навіть якщо пацієнт перехворіє на легку форму, він все ще може поширити хворобу серед друзів, сім’ї та оточення – це також ризики. Уникнути їх можна вакцинувавшись.



Станіслава Гапонова вже зробила щеплення проти коронавірусу / Фото: 24 канал

Зараз у світі дефіцит вакцин. В таких умовах в першу чергу вакцинуються люди, які не хворіли. Якщо немає дефіциту – рекомендовано вакцинуватися усім.

Станіслава Гапонова “Окрім тих, хто має симптоми вірусних захворювань та людей, у яких раніше виникав анафілактичний шок після будь-якої вакцини. Дітей до 18 ти років, вагітних та жінок на грудному вигодовуванні не вакцинують згідно з інструкцією до вакцини”.

Які побічні ефекти після вакцинації бувають і чи треба їх боятись

Реакція може виникнути на будь-яку вакцину і симптоми зазвичай однакові: підвищена температура, біль у місці введення вакцини, головний біль, слабкість, набряк та почервоніння у місці ін’єкції. Ці всі симптоми виникають досить часто та вважаються нормальною реакцією організму на вакцину. У нормі вони зникають за кілька днів.

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Незначна реакція на вакцинацію говорить про те, що імунна відповідь організму почала розвиватись. І це добре, не потрібно цього боятись.

Якщо ми говоримо саме про ускладнення після вакцинації – вони виникають дуже рідко. До списку ускладнень входить, зокрема, анафілактичний шок. Простими словами – це дуже сильна алергічна реакція на компоненти препарату. Виникати він може після будь-якої вакцини чи лікарського засобу. Саме тому після введення препарату кожен пацієнт повинен протягом 30 хвилин залишатись під наглядом лікаря, аби не пропустити можливу реакцію.

Зараз відомо про кілька випадків анафілактичного шоку після вакцинації від коронавірусу. Виникають вони дуже рідко: приблизно 66 випадків на 18 мільйонів введених доз. Усі (крім одного) сталися за перші 11 хвилин.

Яким буде життя після вакцинації

Людина, яка отримала потрібну кількість доз вакцини, має імунітет до коронавірусної хвороби. Це не означає, що вона вже ніколи не захворіє, але ймовірність зараження сильно знижується.

Люди, які отримали потрібну кількість вакцини проти коронавірусу, все одно повинні дотримуватись основних правил профілактики. Тому що:

Окрім ковіду існує ще багато інших інфекційних захворювань.

Вчені поки не знають, чи вакцинована людина не може переносити вірус та інфікувати невакцинованих, навіть якщо сама не хворіє.

Невідомо, скільки зберігатиметься імунітет до коронавірусу після вакцини.

Повернутись до "нормального" життя ми зможемо тоді, коли у нас буде вакциновано 80-90% населення. Тоді зможе утворитись колективний імунітет, коли більшість буде захищати меншість.