Чи варто пити антикоагулянти для профілактики коронавірусу

Під час коронавірусу може виникнути серйозне ускладнення – тромби, особливо у лежачих пацієнтів. Іноді в комплексному лікуванні лікар призначає антикоагулянти – це ліки, які допомагають підтримувати колообіг по артеріях й венах та запобігають утворенню тромбів.

Антикоагулянти й коронавірус

Механізм дії антикоагулянтів ніяк не пов'язаний з впливом на клітину вірусу. Виходить, що він не має ніякого відношення до профілактики хвороби. І у Всесвітній організації охорони здоров'я і світових наукових спільнотах немає таких рекомендацій. Загалом, доказів, що антикоагулянти можуть запобігти зараженню коронавірусом, немає.

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Навіть ефективність антикоагулянтів для профілактики ускладнень COVID-19 поки до кінця не доведена. Є окремі публікації про застосування антикоагулянтів. Наприклад, з'ясували, що пацієнтам на амбулаторному лікуванні не рекомендують призначати антикоагулянтну терапію, якщо немає інших показань.

Крім того, антикоагулянти можуть посилювати кровотечі й безконтрольне приймання небезпечне для життя і здоров'я. Антикоагулянти не можна приймати без призначення лікаря, оскільки він контролює результати аналізів крові та враховує протипоказання.

Коли призначають антикоагулянти

миготлива аритмія;

тромбоз глибоких вен;

операція із заміни тазостегнового або колінного суглоба;

ішемічний інсульт;

інфаркт міокарда;

легенева емболія;

нестабільна стенокардія.

Антикоагулянти використовують, якщо є високий ризик утворення тромбів. Наприклад, їх можна приймати для профілактики, якщо пацієнт нещодавно переніс операцію із заміни тазостегнового або колінного суглоба і не може багато рухатися після одужання, у нього є хвороби серця або кровоносних судин, вроджені вади серця, порушення серцевого ритму або була заміна серцевого клапана.