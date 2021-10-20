Чи варто приймати розріджувачі крові при легкому і середньому перебігу коронавірусу

Нове дослідження підтвердило, що при легкому перебігу COVID-19 пацієнти з легкими та помірними симптомами абсолютно не потребують препаратів для зниження ризику тромбоутворення.

Ефективність застосування антикоагулянтів у госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом була неодноразово підтверджена, проте досі залишалося спірне питання, чи потрібно приймати ці препарати в домашньому лікуванні.

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Дослідження антикоагулянтів при коронавірусі

Щоб перевірити, чи можуть антитромбоцитарні (проти тромбів) препарати та антикоагулянти (розріджувачі крові) знизити ризик серцевих і легеневих ускладнень у стабільних пацієнтів з легкою формою захворювання, вчені з США та Швейцарії провели дослідження за участю 657 учасників. У добровольців був підтверджений COVID-19, і всі вони були клінічно стабільними.

Учасників випадковим чином розділили на чотири групи, одна з яких протягом 45 днів отримувала низькі дози аспірину, інша – профілактичні дози апіксабану, третя – лікувальні дози апіксабану, ще одна група – плацебо.

Розріджувачі крові не варто приймати при легкій формі COVID-19

За результатами спостережень вчені не виявили істотного ефекту ні від апіксабану, ні від аспірину в порівнянні з контрольною групою. У незначної кількості пацієнтів було виявлено кровотечу, в групі апіксабану в лікувальних дозах (6,9%), але жоден випадок не був серйозним.

На підставі цих висновків вчені прийняли рішення не проводити більш масштабні дослідження на великих когортах.

Ці дані не підтверджують ефективність використання аспірину або апіксабану в амбулаторних умовах для зменшення несприятливих серцево-судинних або легеневих наслідків, пов'язаних із симптоматичною, але клінічно стабільною інфекцією SARS-CoV-2,

– пояснили науковці.

Нещодавно вчені представили новий препарат, який діє проти SARS-CoV-2 та інших коронавірусів. У доклінічних експериментах ефективність виявилася значно вищою за ремдесивір. Також вчені не виявили жодних побічних ефектів препарату навіть при його тривалому прийомі у великих дозах. При ранньому введенні препарат може запобігати важкій формі хвороби.