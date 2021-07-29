Як запастись фруктами/ягодами на зиму

За словами дієтологині фрукти і ягоди дійсно корисні для нашого організму, особливу користь здатні принести нам ягоди, адже в них дуже багато антиоксидантів, вітамінів, поліфенолів, мінералів. І дійсно, взимку ягоди на ціну золота, однак не варто робити з них варення, краще обрати заморозку!

До теми Майже на п'ять років: продукт, який продовжує життя

А ось фрукти – не такий базовий варіант, без якого ми жити не можемо. Тому без фруктів у великій кількості взимку ми обійдемося спокійно,

– зауважила Мирослава Ульяніна.

Натомість дієтологиня порекомендувала заповнити морозильні камери ягодами, які взимку знайти важче.



Ягоди таки варто заморозити / Фото Unsplash

Заморожуйте без цукру!

Однак, тут теж важливо розуміти, що морозити їх слід у натуральному вигляді, ніяких доданих цукрів!

Цукор для ягід — це однозначне зло. Якщо ми хочемо зберегти якість, користь ягід і їхній натуральний смак. Не смак цукру, а смак конкретно смородини, ожини, порічки. Для цього нам потрібно ягоди заморозити,

– зазначила пані Мирослава.

Чи ви будете заморожувати її у цілому вигляді або перетерту, але без цукру — це абсолютно ваш пріоритет. Ви можете робити, як вам комфортно.

Як щодо овочів

Мирослава Ульяніна наголосила, що мариновані огірочки та помідорчики насправді не є корисними для людини, усе через додавання солі, цукру, оцтової кислоти.

Коли людина їсть мариновані огірочки, то підшлунковій, ниркам, печінці в цей час це надзвичайно не подобається,

– додала дієтологиня.

Та порадила людям, які звикли до маринованих овочів, звернути свою увагу на квашенину. Бо натуральне бродіння, квашення, ферментація – дійсно є корисними для організму.

Якщо є охота овочі теж можна заморозити / Фото Unsplash

Чому варто відмовитись від консервації