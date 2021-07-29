Чи варто робити варення та морозити фрукти на зиму: рекомендації нутриціологині
Джерело:НВ
Консервація на зиму – дуже поширений ритуал серед українських сімей та чи корисні мариновані овочі, фрукти і варення насправді – пояснила дієтологиня і нутриціологиня Мирослава Ульяніна.
Як запастись фруктами/ягодами на зиму
За словами дієтологині фрукти і ягоди дійсно корисні для нашого організму, особливу користь здатні принести нам ягоди, адже в них дуже багато антиоксидантів, вітамінів, поліфенолів, мінералів. І дійсно, взимку ягоди на ціну золота, однак не варто робити з них варення, краще обрати заморозку!
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А ось фрукти – не такий базовий варіант, без якого ми жити не можемо. Тому без фруктів у великій кількості взимку ми обійдемося спокійно,
– зауважила Мирослава Ульяніна.
Натомість дієтологиня порекомендувала заповнити морозильні камери ягодами, які взимку знайти важче.
Ягоди таки варто заморозити / Фото Unsplash
Заморожуйте без цукру!
Однак, тут теж важливо розуміти, що морозити їх слід у натуральному вигляді, ніяких доданих цукрів!
Цукор для ягід — це однозначне зло. Якщо ми хочемо зберегти якість, користь ягід і їхній натуральний смак. Не смак цукру, а смак конкретно смородини, ожини, порічки. Для цього нам потрібно ягоди заморозити,
– зазначила пані Мирослава.
Чи ви будете заморожувати її у цілому вигляді або перетерту, але без цукру — це абсолютно ваш пріоритет. Ви можете робити, як вам комфортно.
Як щодо овочів
Мирослава Ульяніна наголосила, що мариновані огірочки та помідорчики насправді не є корисними для людини, усе через додавання солі, цукру, оцтової кислоти.
Коли людина їсть мариновані огірочки, то підшлунковій, ниркам, печінці в цей час це надзвичайно не подобається,
– додала дієтологиня.
Та порадила людям, які звикли до маринованих овочів, звернути свою увагу на квашенину. Бо натуральне бродіння, квашення, ферментація – дійсно є корисними для організму.
Якщо є охота овочі теж можна заморозити / Фото Unsplash
Чому варто відмовитись від консервації
- При консервації також є термічна обробка, вітаміни точно не доживають.
- Термічна обробка вбиває будь-які вітаміни. Особливо вітамін С. Довга термічна обробка вбиває і руйнує не лише вітаміни, але й мінерали і клітковину.