У Вашингтоні COVID-вакцинованих пригощатимуть марихуаною

У штаті Вашингтон (США) дорослим, які вакцинуються проти COVID-19, даватимуть безкоштовну цигарку з марихуаною. Таким чином влада штату хоче популяризувати й пришвидшити кампанію щеплення.

Так, місцева рада з контролю за Обігом канабісу дозволила щепленим від COVID-19 людям додатково отримати цигарку з канабісом. Але на такий презент можуть розраховувати люди віком від 21 року.

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Також зазначається, що у кампанії можуть взяти участь тільки ті люди, які отримали лише 1 дозу вакцини.

Оскільки акція обмежена в часі, щепитися потрібно не пізніше 12 липня.

Як ще у США заохочують до вакцинації:

В американському штаті Колорадо теж приходить лотерея для людей віком від 18 років, які отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу впродовж травня.

4 червня обрали першого переможця лотереї для вакцинованих від COVID-19 громадян. Мільйон доларів виграла Саллі Слайгер з міста Мід округу Велд.

Всього штат планує розіграти 5 таких призів.

А ще в одній лотереї 25 учнів у віці від 12 до 17 років зможуть отримати 50 тисяч доларів стипендії.

До слова, учасники вакцинальної кампанії у Польщі мають змогу виграти гроші, електроскутери та навіть автомобілі. Серед лотів – 1 мільйон злотих (це приблизно 273 000 доларів США).