У Вашингтоні щепленим проти COVID-19 будуть безкоштовно роздавати канабіс
У столиці США організують безкоштовну роздачу марихуани всім людям, які отримають вакцину проти коронавірусної інфекції.
Роздавати марихуану будуть у Вашингтоні біля пунктів вакцинації. Про це йдеться в заяві організації DC Marijuana Justice.
Читайте також Кожному британцю запропонують першу дозу вакцини проти COVID-19 до вересня
У цей спосіб хочуть закликати людей проходити вакцинацію проти коронавірусу, а також популяризувати ідею легалізації канабісу.
Роздавати марихуану планують вирощену виключно в природних умовах, без застосування пестицидів і інших синтетичних добрив.
Щоб відсвяткувати цю знаменну подію і подякувати за вакцинацію, в окрузі Колумбія легально поширять безкоштовні пакети з канабісом за межами центрів вакцинації як тільки щеплення будуть зроблені,
– заявили активісти.
У повідомленні йдеться, що для "безпечного використання марихуани без потенційного сприяння поширенню COVID-19 кожен повинен бути вакцинований".
У DCMJ додали, що шукають спосіб "безпечно відсвяткувати закінчення пандемії" і те, що "ніщо не об'єднує людей так, як канабіс".
Якщо ви вірите науці, яка підтримує медичний канабіс, ви повинні вірити і в ефективність вакцини, і навпаки,
– заявив співзасновник організації Адам Ейдінгер.
Поділитися новиною