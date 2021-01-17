У столиці США організують безкоштовну роздачу марихуани всім людям, які отримають вакцину проти коронавірусної інфекції.

Роздавати марихуану будуть у Вашингтоні біля пунктів вакцинації. Про це йдеться в заяві організації DC Marijuana Justice.

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У цей спосіб хочуть закликати людей проходити вакцинацію проти коронавірусу, а також популяризувати ідею легалізації канабісу.

Роздавати марихуану планують вирощену виключно в природних умовах, без застосування пестицидів і інших синтетичних добрив.

Щоб відсвяткувати цю знаменну подію і подякувати за вакцинацію, в окрузі Колумбія легально поширять безкоштовні пакети з канабісом за межами центрів вакцинації як тільки щеплення будуть зроблені,

– заявили активісти.

У повідомленні йдеться, що для "безпечного використання марихуани без потенційного сприяння поширенню COVID-19 кожен повинен бути вакцинований".

У DCMJ додали, що шукають спосіб "безпечно відсвяткувати закінчення пандемії" і те, що "ніщо не об'єднує людей так, як канабіс".

Якщо ви вірите науці, яка підтримує медичний канабіс, ви повинні вірити і в ефективність вакцини, і навпаки,

– заявив співзасновник організації Адам Ейдінгер.



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