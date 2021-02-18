У Ватикані звільнятимуть за відмову від вакцинації проти COVID-19: деталі

У Ватикані звільнятимуть працівників за відмову вакцинуватися від коронавірусу. Звичайно, мовиться про людей, які не захочуть щеплюватися без поважних причин.

Вакцинація у Ватикані вже розпочалася.

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В указі про вакцинацію від 8 лютого кардинал Джузеппе Бертелло називає щеплення – "відповідальним вибором". Люди мають бути свідомими, щоб не заподіяти шкоди ближнім.

Працівники, які через стан здоров'я не можуть вакцинуватися, перейдуть на інші посади. Найімовірніше, їх працевлаштують з умовою мінімального контакту з людьми. Однак рівень зарплати їм, вочевидь, збережуть.

Однак якщо люди відмовлятимуться від вакцинації без поважних причин, їх можуть звільнити.

Папа Римський Франциск раніше закликав людей не відмовлятися від вакцинації.

Я вважаю, що вакцинуватися – це етичний обов'язок кожного,

– сказав Папа Римський.

Понтифік наголосив, що кожна вакцина може врятувати не лише конкретну людину, але й її ближніх.

Усього під указ підпадають 5000 працівників Ватикану.