У Ватикані звільнятимуть за відмову від вакцинації проти COVID-19: деталі

Джерело:AP
У Ватикані звільнятимуть працівників за відмову вакцинуватися від коронавірусу. Звичайно, мовиться про людей, які не захочуть щеплюватися без поважних причин.
Вакцинація у Ватикані вже розпочалася.
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В указі про вакцинацію від 8 лютого кардинал Джузеппе Бертелло називає щеплення – "відповідальним вибором". Люди мають бути свідомими, щоб не заподіяти шкоди ближнім.
Працівники, які через стан здоров'я не можуть вакцинуватися, перейдуть на інші посади. Найімовірніше, їх працевлаштують з умовою мінімального контакту з людьми. Однак рівень зарплати їм, вочевидь, збережуть.
Однак якщо люди відмовлятимуться від вакцинації без поважних причин, їх можуть звільнити.
Папа Римський Франциск раніше закликав людей не відмовлятися від вакцинації.
Я вважаю, що вакцинуватися – це етичний обов'язок кожного,
– сказав Папа Римський.
Понтифік наголосив, що кожна вакцина може врятувати не лише конкретну людину, але й її ближніх.Зверніть увагу! Усього під указ підпадають 5000 працівників Ватикану.