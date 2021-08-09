Найменша дитина у світі дивом вижила

Всі 13 місяців після народження вона перебувала на інтенсивному лікуванні. Дівчинка Квек Ю Сюань важлила трохи більше 200 грамів і мала довжину 24 сантиметри.

Увага Moderna може випробовувати вакцину на дітях, віком від 6 місяців до 12 років

Вона народилась на 25 тижні – набагато раніше, коли середній тремін складає приблизно 40 тижнів. Мати народила її за допомогою екстреного кесаревого розтину.

Довідка. Попередньою рекордсменкою була дівчинка з США, яка важила 245 грами. Вона народилась у 2018 році.

Напередодні у дитини діагностували небезпечно високий кров'яний тиск, який може пошкодити життєво важливі органи і стати фатальним як для матері, так і для дитини.



Найменша дитина у світі / Фото з архіву сім'ї Квек

За даними Сінгапурської національної університетської лікарні (NUH), де вона народилася, у дівчинки були "обмежені шанси на життя".

Який стан у дитини зараз

Зараз Ю Сюань важить 6,3 кілограма – це нормальна вага для дитини. Під час перебування в лікарні вона проходила кілька видів лікування. Лікарі робили все, щоб дитина вижила.

Попри шанси, що при народженні виникають ускладнення зі здоров'ям, вона надихнула навколишніх своєю наполегливістю та ростом. Це робить її надзвичайною дитиною,

– розповіли лікарі.

Вони кажуть, що під їхньою опікою здоров'я малечі та розвиток покращились. Зараз вона здорова.



Ю Сюань з батьками / Фото NUH

Втім, Ю Сюань все ще має хронічні захворювання легенів, і їй знадобиться допомога з диханням вдома. Однак лікарі кажуть, що з часом її стан повністю покращиться.

Цікаво! Батьки дівчинки змогли оплатити її тривале перебування в лікарні за допомогою кампанії краудфандингу, яка зібрала 366 884 доларів США допомоги.