Важких хворих не лікуватимуть: медик про захворюваність на Закарпатті

Головний лікар обласної лікарні на Закарпатті Юрій Яцина заявив, що через критичну ситуацію з коронавірусом у регіоні в лікарнях можуть ввести так зване "медичне сортування", коли медичну допомогу надаватимуть тим пацієнтам, які мають вищі шанси на одужання.

Вкрай важкі хворі можуть не отримати медичну допомогу

Ситуація "екстремальна". За словами Юрія Яцини, тільки за останні 4 дні в обласну лікарню госпіталізували 76 пацієнтів. Крім того, лікар зауважив, що "практично всі місця для надання кисневої терапії зайняті".

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Коли настає форс-мажор, екстремальна ситуація, коли надходять масово хворі, в медицині катастроф є такий пункт: "медичне сортування". Що це таке ... Якщо можливості надання адекватного лікування обмежені, то це адекватне лікування надається пацієнтам, які перспективні для життя. Тобто пацієнти вкрай важкі можуть не отримати належну медичну допомогу,

– розповів лікар.

Яцина підкреслив, що нова хвиля коронавірусу протікає інакше і це, ймовірно, пов'язано із мутаціями вірусу. Зокрема, частіше хворіють і помирають від ускладнень коронавірусної хвороби молоді люди.

Лікар звернувся до всіх жителів регіону з проханням дотримуватися карантинних обмежень, щоб зупинити поширення смертельної інфекції.

Я вас дуже прошу, кількість хворих неухильно зростає. Кількість місць невпинно падає. Кількість лікарів, можливість надання допомоги також перебуває в критичній ситуації. Вони фізично і морально виснажуються. Я вас дуже прошу - зупинімо цей ковід, бо він зупинить нас. Будьте мудрі, мені все одно, хто вірить у нього, хто ні. Це – реальна картина, яка потребує негайного реагування,

– підсумував Юрій Яцина.

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