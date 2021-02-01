Важких пацієнтів значно більше: інфекціоністка про ситуацію в лікарнях
За словами лікарки-інфекціоністки в лікарнях збільшилась кількість важких пацієнтів з коронавірусом. Це пов'язано з тим, що люди не звертаються вчасно до лікарів.
Джерело: ТСН
Чому побільшало важких хворих
Лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко розповіла про ситуацію з COVID-19 в Буковині. За її словами, в реанімаціях людей багато, так само багато людей у самому відділенні.
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У порівнянні з піковими моментами, які ми пережили восени і навесні минулого року, то ми зараз маємо трошки більш ніж половина з того, що у нас було,
– зазначила Ольга Кобевко.
Люди не мали можливості слідкувати за здоров'ям
Втім, за її словами, наразі дуже велика проблема у тому, що пацієнти поступають набагато важчі. Лікарка припустила, що ймовірно це через те, що загострюються супутні патології, які і так є важкими.
Впродовж року вони майже не обстежувались, бо боялися звертатись до поліклінік, сімейних лікарів. Люди боялись ходити там, де є інші хворі, щоб не наражати себе на небезпеку інфікуватись коронавірусом,
– розповіла Ольга Кобевко.
Хронічні хвороби, які зараз на фоні коронавірусу дають такий більш ускладнений перебіг.
У нас дійсно дуже багато пацієнтів у важкому стані і дуже багато з важкою супутньою патологією,
– зауважила лікарка.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
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