За словами лікарки-інфекціоністки в лікарнях збільшилась кількість важких пацієнтів з коронавірусом. Це пов'язано з тим, що люди не звертаються вчасно до лікарів.

Джерело: ТСН

Чому побільшало важких хворих

Лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко розповіла про ситуацію з COVID-19 в Буковині. За її словами, в реанімаціях людей багато, так само багато людей у самому відділенні.

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У порівнянні з піковими моментами, які ми пережили восени і навесні минулого року, то ми зараз маємо трошки більш ніж половина з того, що у нас було,

– зазначила Ольга Кобевко.

Люди не мали можливості слідкувати за здоров'ям

Втім, за її словами, наразі дуже велика проблема у тому, що пацієнти поступають набагато важчі. Лікарка припустила, що ймовірно це через те, що загострюються супутні патології, які і так є важкими.

Впродовж року вони майже не обстежувались, бо боялися звертатись до поліклінік, сімейних лікарів. Люди боялись ходити там, де є інші хворі, щоб не наражати себе на небезпеку інфікуватись коронавірусом,

– розповіла Ольга Кобевко.

Хронічні хвороби, які зараз на фоні коронавірусу дають такий більш ускладнений перебіг.

У нас дійсно дуже багато пацієнтів у важкому стані і дуже багато з важкою супутньою патологією,

– зауважила лікарка.

Важливо! МОЗ закликає тестуватися на коронавірус з будь-якими, навіть найменшими симптомами ГРВІ. Якщо вам з якоїсь причини відмовляють в тестуванні, звертайтесь на гарячу лінію МОЗ – 0 800 60 20 19.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу