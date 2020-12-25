Вчені зі Стенфордського університету виявили, що під час легкого та важкого перебігу COVID-19 антитіла націлені на різні частини вірусу.

Вчені вивчили перебіг хвороби у 254 інфікованих SARS-CoV-2 із безсимптомним, легким або важким перебігом коронавірусу COVID-19. Результати роботи опубліковані на офіційному сайті Стенфордського університету.

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25 хворих лікувалися вдома, 42 – у терапевтичних відділеннях, 37 – у відділеннях інтенсивної терапії. Ще 25 людей померли від важкого перебігу інфекції.

Це одне із найповніших на сьогодні досліджень імунної відповіді антитіл до SARS-CoV-2 у людей із будь-яким спектром тяжкості захворювання, від безсимптомного до смертельного,

– розповів один з авторів дослідження Скотт Бойд.

Як проводилось дослідження

Вчені проаналізували рівні трьох типів антитіл: IgG, IgM і IgA, а також пропорції, націлені на вірусний спайковий білок або внутрішню оболонку вірусу.

Дослідники виявили, що люди з важким перебігом COVID-19 мають менше антитіл, націлених на спайковий білок, який вірус використовує для проникнення в клітини людини.

Натомість рівень антитіл, який атакує внутрішню оболонку вірусу, у них більший.

Антитіла, які розпізнають і зв'язуються зі спайковим білком, блокують його здатність зв'язуватися з ACE2, запобігаючи зараженню клітин вірусом, тоді як антитіла, які розпізнають інші вірусні компоненти, навряд чи допоможуть запобігти поширенню вірусу. Сучасні вакцини-кандидати використовують частини спайкового білка для стимуляції імунної відповіді,

– розповів учений.

Але дослідники попередили, що хоч їхня робота виявила такі тенденції серед групи пацієнтів, все ж ще є значна варіабельність імунної відповіді в окремих людей, які мають важкі хронічні захворювання.

Також вчені підтвердили попередні дослідження інших науковців, які свідчать про те, що у людей з безсимптомним і легким перебігом хвороби рівень антитіл до коронавірусу нижчий, ніж у "важких" пацієнтів.