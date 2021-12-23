Важкий COVID-19 може викликати пошкодження судин серця: унікальні знімки

Вчені виявили значні зміни у тканині серцевого м'яза у людей, що померли від COVID-19.

Про це свідчить дослідження міждисциплінарної дослідницької групи з Геттінгенського університету та Ганноверської медичної школи (MHH). Для цього вони використали інноваційні рентгенівські знімки.

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Вчені зобразили архітектуру тканини з високою роздільною здатністю, використовуючи синхротронне випромінювання – особливо яскраве рентгенівське випромінювання. Вони відобразили його в тривимірному режимі. Для цього вони використовували спеціальний рентгенівський мікроскоп.

Що побачили вчені

Вони спостерігали чіткі зміни на рівні капілярів (крихітних кровоносних судин) у тканині серцевого м'яза, коли вивчали наслідки тяжкої форми захворювання на COVID-19.

Фахівці поділились знімками. У порівнянні зі здоровим серцем, тканини серця, уражені тяжким захворюванням, мають безліч розщеплень, гілок та петель. Все через утворення та розщеплення нових судин.

Ці зміни є першим прямим візуальним свідченням однієї з основних причин ушкодження легень при COVID-19: особливого роду "інвагінаційних ангіогенів" (це означає утворення нових судин) у тканині.



Здорова тканина серця (ліворуч) і важка форма COVID-19 (праворуч) / Фото M Reichardt, T Salditt

Як COVID-19 впливає на серцево-судинну систему

Джерело: МОЗ

Приблизно у 20% пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, виникають проблеми із серцево-судинною системою.

Зокрема, COVID-19 спричиняє ушкодження міокарда (серцевого м'яза) і порушення функції серця. У в тяжких випадках хвороба навіть може стати причиною утворення рубців на серці.

Окрім того, запалення міокарда може спричиняти так званий цитокіновий шторм – потенційно летальну реакцію імунної системи. Через COVID-19 в людини може з'явитися серцева недостатність.

Також коронавірусна хвороба може викликати запалення в оболонці кровоносних судин, які транспортують кров по всьому тілу. Це може призвести до утворення тромбів, підвищенню ризику ішемії чи інсульту та зменшенню рівню кисню в крові.

"Наразі ще тривають дослідження щодо того, як саме коронавірусна інфекція спричиняє розвиток міокардиту та є частою причиною серцевої недостатності", – зазначили у МОЗ.