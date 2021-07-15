І запевнив, що над "мінусами" вже працюють. Він наголосив, що програма медичних гарантій відпрацювала трішки довше по "первинці".

Важливо Програма медичних гарантій дає збій, – Ляшко про медстрахування

"Другий рік ми тільки працюємо для вторинної медичної допомоги. Перший – 2020 рік – збігся із коронавірусною хворобою. Там було пріоритетом реагування, тому досить важко оцінити результати реформи", – сказав Ляшко.

Він нагадав, що від 1 квітня 2021 року з новим етапом реформи розпочалася Програма медичних гарантій. Втім і там були певні проблеми.

Що таке Програма медичних гарантій? Вона має забезпечувати оплату більшості лікування та діагностики українців із держбюджету. Проте часто пацієнти скаржаться, що вона не працює і з них усе одно вимагають гроші за операції чи обстеження.

Що таки вдалося зробити

За словами Ляшка, у 2021 році вдалося значно збільшити тариф на лікування туберкульозу та запустити оплату за цю послугу на амбулаторному етапі.

Зараз є ще мотиваційний бонус для сімейних лікарів, якщо вони збільшать охоплення вакцинацією, рутинними щепленнями. Але це вже прорив, бо раніше мотиваційних бонусів не було,

– наголосив міністр.

Які нюанси в реформі

Головним із них є те, що наразі деякі лікарні отримують менше фінансування, ніж було записано в договорах. Це пов'язано з тим, що перерахунок проводився на кількість пацієнтів, які були внесені до електронної системи охорони здоров'я в "ковідний" рік.

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"Ми прийняли політичне рішення – з 1 липня Національна служба здоров'я розпочала перерахунок договорів з урахуванням статистики 2021 року. Зокрема, орієнтуючись на кількість пацієнтів, яка пройшла через лікарні у квітні, травні та в червні", – зазначив він.

На його думку, це покращить обсяг фінансування, яке буде надходити в більшість лікарень нашої країни.

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