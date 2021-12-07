Важко прогнозувати, – Ляшко відповів, чи потрібно вакцинуватись проти COVID-19 регулярно

Медики припускають, що вакцинованим людям доведеться отримувати дозу препарату регулярно. Можливо, вакцинуватись від COVID-19 справді доведеться щороку.

Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він порівняв необхідність можливої регулярної вакцини від COVID-19 із щепленням проти грипу.

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Чи доведеться постійно ревакцинуватись

На запитання ведучої, чи справді доведеться постійно ревакцинуватись проти коронавірусу, очільник українського Міністерства охорони здоров'я відповів, що прогнозувати важко.

Важко прогнозувати. Навіть якщо ми будемо вакцинуватись досить часто проти коронавірусу – це нічого страшного. Оскільки люди, які вакцинуються щороку проти грипу, звикли до того, що це щеплення стає традиційним. Віктор Ляшко Міністр охорони здоров'я

Ляшко зазначив, що чимало українців вже звикли на початку осені йти в аптеки або заклади охорони здоров'я й щепитись проти грипу. Він наголосив, що є одним із тих людей, що щороку вакцинуються проти грипу.

У якому випадку доведеться вакцинуватись щороку

За словами очільника МОЗу, вакцинуватись проти грипу необхідно регулярно, адже штами цієї хвороби постійно змінюються.

Як підкреслив міністр, є припущення, що коронавірус згодом може стати сезонною хворобою. У такому випадку людям доведеться отримувати бустерну дозу вакцини кожного року.

Водночас Ляшко припускає, що, можливо, людству вдасться створити ліки проти коронавірусу. Вони дозволять "знищити" COVID-19 цілком, тож постійна ревакцинація буде непотрібною.

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