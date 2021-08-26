Науковці спостерігали за 450 пацієнтами, які пройшли магнітно-резонансну томографію простати і яким була проведена біопсія (або видалення) цього органу. Всі зразки тканин були перевірені на наявність ракових клітин.

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Протилежний ефект

Дослідники виявили, що в міру того, як розмір простати в учасників дослідження збільшився, ймовірність виявлення раку у них знижувався. При її рості на кожен кубічний сантиметр цей ризик зменшувався на 3%.

Автори дослідження вважають, що розмір центральної частини передміхурової залози можна використовувати як один з прогностичних ознак ризику раку.

Чому великий розмір простати зменшує ризик раку

Механізм, через який при збільшенні простати знижується ризик раку, наразі невідомий, але у дослідників є версія. При гіперплазії тиск в залозі збільшується, що перешкоджає росту ракових клітин.

Крім того, препарати, які застосовують для зменшення розміру передміхурової залози (інгібітори 5-альфа-редуктази) пов'язують зі збільшенням ризику розвитку раку. Можливо, цей зв'язок також обумовлений зі ​​зниженням тиску в простаті. Вчені підкреслюють, що це дуже важливі ліки, однак вказують, що застосовувати їх треба з обережністю.

Раніше вчені заявили, що середземноморський дієтичний патерн покращує здоров'я судин і витривалість. Своєю чергою, це сприяє підтримці чоловічого здоров'я.